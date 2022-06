Pré-candidato a deputado estadual Gerson Pessoa inicia plenárias em Osasco para ouvir a população

O ex-secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco e pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos Gerson Pessoa iniciou uma série de plenárias para ouvir a população.

O primeiro encontro foi realizado na última quinta-feira (2), na Vila Menck e contou com a presença do prefeito Rogério Lins, vereadores e lideranças políticas. O objetivo é auxiliar o pré-candidato a estruturar propostas de campanha com base em sugestões da população. “Ouvir as demandas e necessidades da população é fundamental para que a gente consiga garantir mais qualidade de vida para os moradores da nossa cidade e região”, disse Gerson Pessoa, na ocasião.

Em sua fala, o prefeito Rogério Lins reforçou a importância de um município, populoso como Osasco, ter um deputado estadual e afirmou que Gerson está preparado para o desafio. “Ele sempre esteve nos bastidores, sempre nos ajudou, conhece os desafios da cidade e tenho certeza de que, se for da vontade das pessoas, ele vai nos ajudar a fazer muito mais”, afirmou o prefeito, que reforçou o apoio ao pré-candidato recentemente.

Entre as demandas apresentadas pela população estão pedidos de inclusão de psicólogos nas escolas, política para a geração de mais vagas de emprego, atenção ao saneamento básico e melhorias na Saúde, como a implantação de um hospital municipal do câncer.