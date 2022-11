Procon-SP notifica Instagram após usuários reclamarem de suspensão de contas

Nesta terça-feira (1º), o Procon-SP notificou o Instagram para prestar esclarecimentos sobre o problema que levou à suspensão de contas na rede social desde a manhã de segunda (31).

O órgão fiscalizador quer saber quantos consumidores foram afetados no estado de São Paulo e no Brasil e quais foram as providências que a empresa tomou para resolver a situação. O Instagram também deverá informar se a falha consistiu somente na dificuldade de acesso ou se foram detectados outros problemas, como perda de seguidores nos perfis.

“DO NADA, minha conta do Instagram foi suspensa. Sem nenhuma explicação”, relatou um internauta ontem, no Twitter. “Suspenderam minhas duas contas também”, respondeu outro.

“Comigo também aconteceu a mesma coisa. Depois que a tela ficou só carregando após as confirmações, eu cliquei pra sair e entrar de novo, mas agora nem acha mais a minha conta”, disse outro.

O prazo para que o Instagram envie os esclarecimentos é de 72 horas a partir de hoje (1º), de acordo com o Procon-SP.