Repórter que acusava Datena de assédio sexual se retrata e pede desculpas ao apresentador

Bruna Drews, ex-repórter do “Brasil Urgente”, da Band, que acusava o apresentador José Luiz Datena de assédio sexual, voltou atrás e inocentou o apresentador. Ela registrou em cartório uma declaração na qual nega que Datena a tenha assediado e garante que nunca se sentiu ofendida com declarações dele que, afirmou, “não passaram de brincadeiras”, informa o colunista Leo Dias, no Uol. A jornalista também pede desculpas a Datena e à família do apresentador.

Bruna Drews havia feito as acusações contra Datena em janeiro deste ano. Na ocasião, ela protocolou representação no Ministério Público na qual afirma que Datena teria lhe dito que ela não precisava emagrecer porque “já era muito gostosa”.

O apresentador também teria dito, segundo Bruna acusou na época, que havia se masturbado diversas vezes pensando nela. Além disso, Datena teria declarado que é “um desperdício” o fato de ela namorar uma mulher.

Na retratação, Bruna Drews declarou: “Esclareço que tais fatos não condizem com realidade e nunca ocorreram, sendo que os vídeos dos programas ao vivo, juntados aos autos, não passaram de brincadeiras, consignando que não me senti constrangida com referidos evento e aproveito a declaração para, também, pedir desculpas ao Senhor José Luiz Datena e sua família pelos transtornos causados, pretendendo que a presente retratação sirva para restabelecer qualquer dúvida em relação à sua idoneidade”.

“A verdade prevalece”, diz Datena

Com a retratação de Bruna, feita de forma espontânea, sem determinação judicial, o processo dela contra Datena deve ser arquivado.

Em entrevista a Leo Dias, Datena se disse aliviado e que “enfim, a verdade prevalece”. “O mau que isto me causou e a meus filhos, netos e, principalmente, esposa é irreparável, mas, enfim, a verdade aparece”. Ele também disse que não guarda mágoa de Bruna Drews: “Não guardo mágoa de ninguém pois a vida e o ser humano são assim mesmo”.