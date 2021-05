Sabrina Sato surpreende funcionária grávida com quarto e enxoval da bebê

A apresentadora Sabrina Sato preparou uma surpresa e tanto para Juliana Gonçalves Lisboa, que trabalha para a sua família há anos. Grávida de Sarah, a mamãe de primeira viagem ganhou um quarto de bebê dos sonhos da apresentadora e de toda a sua família.

“A gente se realiza e fica feliz vendo as pessoas que amamos felizes também! E a Ju é uma pessoa muito importante para mim e para a minha família. É uma mulher forte, guerreira, cheia de sonhos. Por isso, para ela, eu escolhi como se fosse pra mim”, contou Sabrina, que presenteou Juliana com todo o enxoval e decoração da mesma marca que escolheu quando estava grávida de Zoe: a Grão de Gente.

Inclusive, Sabrina fez questão de cuidar pessoalmente desse presente. “Eu lembro da Ju sempre elogiar o quarto da Zoe, o enxoval da Grão de Gente, aí, logo quando a Ju me contou que estava grávida, a gente ficou super feliz, eu já liguei pro pessoal da Grão de Gente. A gente preparou tudo com muito amor!”, revelou a apresentadora.

Quarto da Sarah foi decorado com o tema Chuva de Amor

Na reta final da espera por Sarah, Juliana mal pode acreditar que já tem tudo o que precisa para receber a primogênita. “É um sonho pra gente! Acho que a Sarinha vai ficar muito feliz. É muito lindo, nossa! Maravilhoso!”, se emocionou a mamãe, que escolheu o tema Chuva de Amor, em tons de amarelo, cinza e branco.

O quarto é uma exclusividade da Sabrina Sato Mom, uma linha assinada pela apresentadora na Grão de Gente. Com bordados delicados e estampas de corações, gotinhas e nuvens, o enxoval traz uma atmosfera apaixonante para decorar o quarto de bebê com a tendência que conquistou as mamães.

“Quando entrei no site, olhei todas as opções que tinha e eu amei todas! Mas quando eu vi esse quarto, falei ‘tem que ser esse’…. Chuva de Amor, o nome já diz tudo né?”, confirmou Juliana, que já convive com a família Sato há sete anos. “Tenho um carinho muito grande por eles e as crianças são a minha paixão”.

