Sessão da Tarde de hoje (02/04) exibe “Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) – O Filme” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (02/04) vai exibir “Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) – O Filme” na tela da TV Globo. O longa nacional vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (02/04) – “Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) – O Filme”

Sinopse: Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício de uma destruição. Pippo, Sol e Bento se infiltram na festa de Dona Leocádia, uma terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá, eles presenciam um crime “mágico”, que condena o prédio azul a uma demolição de emergência. Para completar, a única testemunha, que é o quadro falante da Vó Berta, desaparece, e dona Leocádia é enfeitiçada para ficar boazinha. Para resolver esse caso, os detetives vão contar com a ajuda do porteiro Severino, que empresta sua kombi azul novinha para ser a sede de investigação. A aventura fica completa quando Tom, Mila e Capim, fundadores do clubinho original, são trazidos de volta ao Rio de Janeiro para ajudar no caso.

Mais informações:

Título original: Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) – O Filme

Elenco: Leticia Braga; Anderson Lima; Pedro Henriques Motta; Tamara Taxman

Direção: André Pellenz

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Infantil

