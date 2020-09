Sessão da Tarde de hoje (16/09) exibe “Três Vezes Amor” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (16/09) vai exibir o filme “Três Vezes Amor” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após o “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Publicidade

Sessão da Tarde de hoje (16/09) – “Três Vezes Amor”

Sinopse: Manhattan. Will Hayes é o pai solteiro de Maya, uma garota de 10 anos que sempre quis saber como ele e sua mãe se conheceram. Um dia, após muita insistência dela, Will conta que teve um relacionamento com três mulheres, Summer, Emily e April, e que uma delas é sua mãe. Decidida a fazer com que seus pais voltem a viver juntos, Maya passa a incentivar o pai a encontrar suas antigas namoradas. O problema é que todos os relacionamentos terminaram de forma abrupta, com traumas para ambos os lados.

Publicidade

Mais informações:

Título original: Definitely, Maybe

Elenco: Elizabeth Banks; Isla Fisher; Ryan Reynolds; Rachel Weisz

Dubladores: Will Hayes: Philippe Maia/ Maya Hayes: Bruna Laynes/ Emily: Christiane Louise/ April Hoffman: Adriana Torres/ Summer Hartley: Marisa Leal/ Charlie: Paulo Vignolo

Direção: Adam Brooks

Nacionalidade: Americana, francesa

Gênero: Comédia