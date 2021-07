“Seu esquema preferido vai ser na cadeia”: vereador Silvinho Filho detona DJ Ivis

O vereador de Santana de Parnaíba Silvinho Filho (PSD) fez duras críticas ao DJ Ivis, acusado de agredir a ex-mulher, Pamella Holanda. “Agressor, vagabundo e bandido”, disparou o vereador nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (13).

Na Câmara Municipal, Silvinho protocolou uma moção de repúdio contra o produtor musical. “É o mínimo que podemos fazer para nos solidarizarmos, enquanto instituição, à Pamella e todas outras mulheres vítimas de violência”, justificou o vereador, que também chamou Ivis de “covarde”.

Após a repercussão do caso, DJ Ivis, que é conhecido por compor sucessos como “Esquema Preferido”, apareceu nos Stories do Instagram para se defender das acusações feitas pela ex-mulher. “Não estou tentando justificar. Não justifica nada do que eu fiz, mas ela passou as mesmas coisas no antigo relacionamento, de polícia, boletim de ocorrência, delegacia, viatura, agressão. Tudo do mesmo jeito”, declarou Ivis, no domingo (11), quando Pamella publicou alguns vídeos que revelam as agressões.

A atitude do produtor em tentar se defender também foi criticada pelo vereador de Santana de Parnaíba. “Não satisfeito em agredir sua esposa, ao lado de sua filha de apenas nove meses, foi às redes tentar justificar o ocorrido e colocar a culpa na mulher”, disse Silvinho, que mandou um recado ao produtor musical: “DJ Ivis, seu ‘Esquema Preferido’ agora vai ser a cadeia”.

“Violência não tem explicação”, declara prefeito de Osasco

Na região, além do vereador Silvinho, o cantor Kevinho, morador de Alphaville, se pronunciou e, ao responder um seguidor sobre o caso, disse que DJ Ivis é um “vacilão”. Já o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) reforçou a importância de combater a violência contra a mulher: “Violência não tem explicação! Não podemos nos calar diante de casos de violência contra a mulher. Situações como essas são inaceitáveis e devem ser repudiadas”, declarou.

Outros famosos, como a vencedora do BBB 21, Juliette e os cantores Wesley Safadão, Marília Mendonça, Zé Vaqueiro e Luísa Sonza repudiaram a atitude do produtor musical, que foi desligado do escritório de Xand Avião.

