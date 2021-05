Tela Quente hoje (03/05) exibe Onde Está Meu Coração na Globo

Tela Quente hoje (03/05) tem como atração o filme Onde Está Meu Coração, na Globo. O longa será exibido por volta das 23h45, logo após Big Brother Brasil 21.

Tela Quente hoje(03/05): Onde Está Meu Coração

Sinopse: Amanda enfrenta sua própria guerra particular diante da relação íntima e destrutiva com as drogas, de uma pressão familiar constante e da fragilidade de seu casamento com Miguel.

O filme Onde Está Meu Coração também está disponível no Globoplay.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Onde Está Meu Coração

Elenco: Leticia Collin, Fabio Assunção e Manu Morreli

Direção: George Moura e Sérgio Goldenberg

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Drama