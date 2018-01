Tiroteio deixa vítimas em escola do Kentucky, nos EUA

Nesta terça-feira, 23, um houve um tiroteio em uma escola do Kentucky, nos EUA. Uma pessoa morreu e várias foram feridas.

Segundo o site do G1, moradores da área informaram uma forte presença de ambulâncias e policiais próximos ao prédio da Marshal County High School, em Benton.

O governador do Kentucky, Matt Bevin, informou em seu Twitter que o atirador está detido. “O atirador está sob custódia. Uma fatalidade confirmada, vários outros feridos… Muitos ainda desconhecidos… Por favor, não especulem ou espalhem boatos… Vamos deixar os socorristas fazerem seu trabalho e ser gratos que eles estão lá para fazer isso por nós…”, escreve bevin.

Tragic shooting at Marshall County HS…Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded…Much yet unknown…Please do not speculate or spread hearsay…Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us…

