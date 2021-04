Vai Juliette! Fã cria game de celular inspirado na paraibana que conquistou o Brasil no BBB 21

Sem imaginar o fenômeno que se tornou do lado de fora do Big Brother Brasil 21, paraibana Juliette já conquistou mais de 22 milhões de seguidores nas redes sociais e ganhou até um jogo para celular: o “Vai Juliette”. A novidade é uma referência à trajetória da sister no reality.

No game, a advogada conta com armas poderosas, como cactos, que é uma paixão declarada da paraibana na vida real, para enfrentar paredões e inimigos. Entre eles estão s cobras (referências a Sarah e Viih Tube), ETs (Karol Conká) e até bananas (Arthur).

“Bananas crossfiteiras são referências a Arthur. A Conká teve os ET, e as cobras… Não faltaram cobras no programa, mas teve a traição da Sarah e a falsidade da Viih Tube”, explica Ittalo Ornilo, de 28 anos, o servidor público da Paraíba e criador do game, ao site Splash.

Ainda no jogo, a sister pode comer cuscuz para se tornar imune ou jogar a cuscuzeira contra os adversários. Quando perder, os jogadores poderão ouvir frases ditas pela nordestina, como “quediabéisso”, “NÃAAO” e “Deus me defenderay”.

Ittalo contou, em entrevista ao G1, que é muito fã da participante do BBB e que quis fazer essa homenagem a ela. “Minha expectativa com o jogo é de que seja divertido e querido por todo mundo que também ama a Juliette”, declarou. Ele afirmou ainda que já está trabalhando em atualizações, como a criação de novas roupinhas e cenários.

O “Vai Juliette” foi lançado recentemente, está disponível para android e já teve mais de 380 mil downloads. Com mais de 26 mil avaliações, o game em homenagem à trajetória da paraibana no BBB 21 já alcança nota de 4,9 de 5 estrelas. De acordo com o Uol, a versão para iPhone precisa ser aprovada pela Apple e deve ser lançada em breve.