Victor Godoy, ex-CGU é o novo ministro da Educação

Foi publicado no Diário Oficial de hoje, 30, o nome do novo ministro da Educação: Victor Godoy.

publicidade

Ele é engenheiro de redes de comunicação formado pela Universidade de Brasília (UnB) e durante a gestão de Milton Ribeiro, ocupava o cargo de secretário-executivo da pasta.

De acordo com currículo publicado no site do ministério, o novo titular da pasta é servidor público da carreira de Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU), local em que atuou como auditor federal de Finanças e Controle, coordenador-geral; e diretor de Auditoria da Área Social e de Acordos de Leniência.

publicidade

Ficou na CGU desde 2004 onde trabalhou desde 2004 até ser convidado ao cargo de secretário-executivo do MEC, em julho de 2020.

A nomeação de Godoy, o quinto ministro da Educação do governo Bolsonaro, ocorre após a abertura de uma investigação contra Milton Ribeiro, suspeito de favorecer a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo pastores como intermediários. O caso, que foi à público por meio de áudios obtidos e publicados pela imprensa, entre outras irregularidades, levou Ribeiro a pedir exoneração do cargo, no último dia 28.