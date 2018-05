Vôlei de Osasco deve anunciar patrocinadores e elenco nesta terça

O Osasco Voleibol Clube vai apresentar o projeto para a temporada 2018/19 nesta terça-feira, 29. Devem ser anunciados os patrocinadores do clube e a maioria do elenco. O técnico Luizomar de Moura, o prefeito Rogério Lins (Podemos) e duas jogadoras recebem a imprensa no Centro de Treinamento Vila Yolanda, em Osasco, para fornecer mais detalhes sobre a nova equipe que está sendo formada.

“Posso garantir que Osasco manterá sua tradição e montaremos um time digno da paixão do nosso torcedor. Estamos finalizando o processo de estruturação da nossa nova equipe, mas podem ter certeza que chegaremos com força e, principalmente, muita vontade de fazer um grande trabalho no Campeonato Paulista e na Superliga”, afirma o técnico Luizomar.