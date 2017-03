O Oeste, de Barueri, encara o Rio Preto, fora de casa, neste sábado, 18, às 16h, pela 11ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O clube luta para se distanciar da zona de rebaixamento. O Oeste é apenas o 16º na segundona estadual, com dez pontos. O líder é o Água Santa, com 21 pontos e o lanterna, União Barbarense, com apenas quatro pontos.