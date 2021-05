Atriz traída põe fim ao casamento e tem de pagar R$ 3 milhões ao ex-marido no divórcio

Após admitir que flagrou traição e pôr fim ao casamento, a atriz norte-americana Jana Kramer, de 37 anos, terá de desembolsar US$ 592.400 (aproximadamente R$ 3,13 milhões) em acordo de divórcio com o ex-marido, Mike Caussin, 34, ex-jogador de futebol americano.

publicidade

Jana Kramer, que participou da série “One Tree Hill”, e Mike Caussin estavam casados desde 2015 e tiveram a separação anunciada por ela em abril. A atriz diz que pediu o divórcio por “conduta conjugal inadequada, diferenças irreconciliáveis e adultério”.

“Amei muito. Perdoei. Trabalhei nisso. Dei tudo que eu tenho, e agora não tenho mais nada para dar. Chegou a hora”, declarou Jana Kramer.

publicidade

A revista People informa que a quantia a ser paga pela atriz é uma “liquidação de quaisquer reivindicações” que Caussin, de 34, possa fazer sobre as propriedades deles.

O acordo de divórcio estabelece ainda que ela ficará com a casa e ele terá direito aos móveis que estão no quarto principal e no bar da residência, além disso de uma caminhonete, uma mesa e halteres.