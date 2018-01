Audax marca no fim e começa Copa São Paulo com vitória

Foi no peito. Foi na raça. O Audax começou sua caminhada na 49ª edição da Copa São Paulo de Futebol Jr. vencendo o Rio Branco (ES) por 1 a 0, gol de Vinícius Balotelli, pênalti, aos 53 minutos do segundo tempo.

Apesar de ter sempre mais volume de jogo que o adversário, o Audax teve dificuldades no início para conseguir criar chances de gol e quase foi surpreendido em um contragolpe antes da metade do primeiro tempo, quando Olímpio saiu na cara de Cucato, mas Sabino tirou em cima da linha.

A resposta do Audax veio em boa jogada individual de Wilian Santos, que só foi aplacado pela saída nos seus pés do goleiro adversário. Rafael Menezes, de cabeça, tirou tinta do poste pouco antes do intervalo.

O segundo tempo veio com os donos da casa pressionando os visitantes, que passaram a especular nos contra-ataques.

Marquinhos fez grande jogada e rolou para Balotelli, que dominou e bateu forte, mas por cima do travessão. Pouco depois, Kevin fez fila e cruzou na área. A bola sobrou para Rafael Menezes, que bateu forte, mas a zaga tirou sobre a linha.

Já nos acréscimos, os jogadores do Audax pediram pênalti quando, após chute de Denilson Cajuru, a bola bateu no braço do adversário.

De tanto pressionar, o prêmio veio aos 52 minutos. Jeffinho chutou cruzado e o zagueiro tirou com o braço bem aberto: pênalti marcado. Com categoria, Vinícius Balotelli bateu colocado, deslocando o goleiro e garantindo os três primeiros pontos do Audax no Grupo 23 da competição.

O Audax volta a campo no próximo domingo (7), às 17 horas, quando recebe o União Barbarense no Rochdale.