Basquete Osasco disputará Divisão Especial do Paulista pelo quarto ano consecutivo

O Basquete Osasco disputará pelo quarto ano consecutivo a Divisão Especial do Campeonato Paulista. O time que segue sendo comandado pelo técnico Enio Vecchi, ex-Palmeiras e Seleção Brasileira, terá grandes desafios contra equipes tradicionais, como Paulistano/Corpore, atual campeão do NBB, Mogi das Cruzes/Helbor, vice-nacional, e Corinthians, campeão da Liga Ouro.

Publicidade

Foram contratados para a disputa da competição estadual os armadores Robinho (ex-Corinthians) e Vinícius de França (ex-Palmeiras), os alas/armadores Thiaguinho (ex-Franca), Gegê (ex-Pinheiros) e Souza (ex-América-SP), os alas Lelê (ex-Flamengo) e Castellon (ex-Macaé), o ala/pivô Kleiton (ex-Brusque) e os pivôs Tom (ex-Londrina) e Matheus (ex-Macaé). O armador Thyago Aleo, capitão do time na temporada 2017, também está confirmado.

O técnico Enio Vecchi, que levou a Coruja aos playoffs nas últimas três edições, acredita num bom desempenho do time.

“O Campeonato Paulista conta com as grandes equipes que disputam os melhores campeonatos nacionais e também internacionais, e evidentemente precisamos acompanhar esses times, que têm tradição e também muita qualidade, com jogadores renomados. Dentro disso, vamos tentar entrar nesse seleto grupo”, destacou o treinador.

“Nossa ideia é jogar com os melhores para tentar igualá-los e até superá-los. Esse é o nosso objetivo na competição. E superar essas equipes exige uma concentração muito grande de todo o grupo. Todos os jogos valem muito, inclusive, pelo formato da competição, com apenas seis se classificando para os playoffs. Teremos muito trabalho pela frente, com inúmeros desafios, mas buscando deixar a nossa equipe em condições competitivas de igualdade”, continuou Enio Vecchi.

Publicidade

O experiente ala Castellon comemorou o acertou com o Basquete Osasco e a oportunidade de ser comandado por Vecchi.

“Estou muito feliz por jogar com a camisa do Basquete Osasco, que tem um projeto sólido, com muita dedicação e classificações seguidas para os playoffs do Paulista. Também será muito bom trabalhar com um treinador como o Enio, que tem grande capacidade. Esperamos fazer um grande campeonato”, afirmou.

Estreia

O Basquete Osasco estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 28/07 (sábado), às 15h, contra o Sesi Franca. A partida será realizada no Ginásio Geodésico, com entrada gratuita para os torcedores.