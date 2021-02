Cláudio da Locadora assume Secretaria de Cultura de Osasco e Délbio Teruel retorna à Câmara

O prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou mudança no secretariado nesta quinta-feira (18).

O prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou mudança no secretariado nesta quinta-feira (18). Cláudio da Locadora (DEM) deixa a Câmara Municipal de Osasco para assumir a Secretaria de Cultura. Seu lugar no Legislativo será assumido por Délbio Teruel (DEM), que alcançou mais de 3 mil votos nas eleições municipais de 2020.

Na Cultura, Cláudio substitui Marcio Bittencourt. Ao comentar a mudança, o prefeito Rogério Lins destacou o papel da Cultura no município e falou dos desafios enfrentados pela pasta, que foi uma das mais afetadas economicamente pela pandemia. “É uma honra dobrada deixar o Legislativo para poder se dedicar à uma pasta específica no Executivo e o Cláudio aceitou esse desafio. De um modo geral, a mudança traz a experiência dele para contribuir com a Cultura na cidade”, declarou Rogério Lins.

Délbio Teruel, que já foi secretário de Esportes e de Administração, retorna à Casa Legislativa na vaga de Cláudio da Locadora. “Será uma grande responsabilidade. Esse é um momento de gratidão e de muito trabalho, espero poder colaborar muito no Legislativo”, declarou Teruel.

Projetos

No evento, Lins aproveitou para comentar sobre os projetos que pretende desenvolver na Cultura ao longo de seu segundo mandato, como a expansão das atividades nos CEUs das Artes e a criação de um polo de cultura com cinema popular no Rochdale.

“A gente tem pautas arrojadas e avançadas para a Cultura da nossa cidade. Entre elas, vamos transformar a nossa biblioteca em uma praça aberta, moderna e tecnológica para trazer a cultura num formato diferenciado, como se fosse um parque cultural, com infraestrutura de qualidade”, afirmou Lins.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD) elogiou a escolha do novo secretário: “É um vereador que está todo dia conversando com a população e quem conhece sabe. Então, desejo boa sorte nesse desafio e a Câmara Municipal está à disposição para auxiliar no que puder fazer para a Cultura da nossa cidade”.

“Precisamos avançar em um plano de retomada das atividades culturais”, diz novo secretário

Em seu discurso de posse, Cláudio da Locadora agradeceu ao convite feito pelo prefeito e destacou os desafios que deve enfrentar em meio à pandemia de covid-19, bem como as ideias que pretende colocar em prática em sua gestão na pasta.

“A Cultura é conhecida também como uma fonte de renda e a pandemia dizimou muitos desses empregos. A lei Aldir Blanc trouxe um pouco de alívio para essa classe, mas agora precisamos avançar em um plano de retomada das atividades culturais, precisamos qualificar e profissionalizar os nossos artistas, criar as nossas políticas locais de apoio à cultura, entre outras ações”, declarou o novo secretário.

Cláudio afirmou ainda que pretende reativar Casa de Cultura e Cidadania, dar continuidade ao processo de contratação de artistas locais e fazer com que grandes empresas instaladas em Osasco, como Bradesco, iFood e Mercado Livre, adotem projetos culturais da cidade.

“Agradeço ao prefeito Rogério Lins pelo convite e confiança que me foi dada para esse cargo nesse momento tão importante quando, junto com a chegada da vacina, precisamos pensar na geração de empregos e oportunidade”, finalizou.