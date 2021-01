Com bens bloqueados, Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV!, curte férias no Caribe com a namorada

O bloqueio dos bens pela Justiça, por uma dívida estimada em R$ 137 milhões, não impediu que Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV!, emissora sediada em Osasco, aproveitasse suas férias com muito luxo. O empresário está no Caribe com a sua nova namorada, a produtora de eventos Fernanda Barbosa.

Com chapéu e óculos de sol, Marcelo de Carvalho foi visto nos stories do Instagram que foram publicados pela namorada, enquanto se divertia com os amigos. No perfil, a produtora ainda não postou fotos com o empresário, mas não passou despercebido que, em uma publicação recente, um homem foi cortado (no canto esquerdo) da foto tirada no destino paradisíaco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Barbosa (@iamfernandabarbosa)

O apresentador do “Mega Senha” engatou um romance com a produtora logo aós terminar o relacionamento de dois anos com a arquiteta Simone Abdelnur, com quem teve uma separação turbulenta.

Bens bloqueados

Marcelo de Carvalho e Amilcare Dallevo Jr. tiveram os bens bloqueados por determinação da Justiça de São Paulo. A emissora dos empresários é cobrada por uma dívida estimada em R$ 137 milhões.

Ao Uol, o advogado da Red TV! afirmou que vai recorrer da decisão e que a emissora não reconhece a dívida e o seu “absurdo valor”.