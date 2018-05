Com loja em Alphaville, Wendy’s firma parceria com a chef confeiteira Ale Tedesco

Com loja em Alphaville, Wendy’s firma parceria com a chef confeiteira...

Com uma unidade em Alphaville, a Wendy´s acaba de firmar parceria com a chef confeiteira Ale Tedesco. A partir de agora, os clientes da marca americana podem saborear, nas cinco lojas da rede no Brasil, os deliciosos bolos de red velvet, malte e cenoura com cobertura de chocolate por R$7 a fatia.

A Wendy’s chegou no Brasil há pouco mais de um ano e possui cinco lojas, sendo quatro delas na capital paulista – uma na rua Funchal, uma na avenida Juscelino Kubistchek, ambas no bairro do Itaim; uma no shopping West Plaza e uma no shopping Aricanduva.

A única loja fora da cidade de São Paulo está instalada em Alphaville.