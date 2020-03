Coronavírus cansa William Bonner

Os âncoras do “Jornal Nacional”, da TV Globo, William Bonner e Renata Vasconcelos admitiram o cansaço por falar tanto sobre a pandemia do novo coronavírus (covid-19). O desabafo foi ao ar no final da edição do jornal desta quarta-feira (25).

“Está cansada, Renata Vasconcellos ?”, perguntou William Bonner, que escorou o braço na bancada e colocou a mão no rosto. “Estou, mas estou atenta e estamos serenos e vigilantes”, disse a jornalista.

Em seguida, Bonner encerrou a breve conversa concordando com a companheira de bancada. “Eu também. A gente está cansado, você [telespectador] deve estar cansado também, está todo mundo cansado”, referindo-se ao tema tão noticiado nos últimos dias.