Craque Neto ameaça secretário de Cultura de Barueri e diz que ele é “pobre de espírito”

Conhecido por não ter “papas na língua” o ex-jogador do Corinthians e apresentador do programa Os Donos da Bola, da Band, Craque Neto, destilou na segunda-feira, 5, toda sua fúria contra o atual secretário de Cultura de Barueri, Jean Gaspar. A bronca do apresentador seria porque Jean teria proibido uma apresentação de Stand Up que Neto faria na cidade.

Jean é irmão do ex-jogador, gerente de futebol do Corinthians e diretor de seleções da CBF, Edu Gaspar, profissional que Neto teria criticado em algumas ocasiões. O posicionamento crítico de Neto a Edu teria levado o secretário a proibir a apresentação. “Você tem que pensar nas pessoas que iam assistir um Stand Up meu, não expressar pessoalmente”, atacou. “Culturalmente você demonstra que é pobre de espírito”, continuou.

O apresentador lembrou ainda que chegou a ajudar Edu Gaspar quando este estava no início da carreira. “Por sinal, Jean, a primeira chuteira que seu irmão teve, boa, bonita, fui eu que dei para ele”, emendou. “Você ganhou um cara que vai ficar no pé seu e do seu irmão até o resto da vida”, ameaçou.

Por fim, o apresentador afirmou que todos os jogadores contratados pelo Corinthians por R$ 170 milhões chegaram por intermédio de Edu Gaspar e questionou os serviços prestados pela empresa do gerente de futebol ao clube paulista. “Pode isso ou não? É ético? É imoral? Ilegal? Ou é bandido do bem?”, concluiu.

