Dateninha diz que vai “bater na porta” do governo estadual para resolver problemas com enchentes em Osasco

Neste fim de semana, o candidato à Prefeitura de Osasco Marco Souza Dateninha (Solidariedade) e seu vice Marco Ribeiro (PROS) visitaram feiras livres, comerciantes e moradores. Nas caminhadas, Dateninha destacou, entre outros temas, as enchentes que atingiram o município na última semana.

“Nesse período de chuvas fortes surgem as enchentes que mais uma vez causaram muitos transtornos na cidade e até agora não tivemos uma solução efetiva. O prefeito eleito vai precisar bater nas portas dos governos federal e estadual para resolver em conjunto essa questão de saneamento e trabalhar para prevenir tragédias em Osasco é o que vamos fazer”, afirmou.

Nos últimos dias, Dateninha esteve nas feiras do KM 18, Bela Vista, Vila Yolanda, Jardim Elvira, Santo Antônio, Jardim das Flores, Quitaúna, Piratininga, Munhoz Jr., Vila dos Remédios, Jardim Mutinga, Vicentina, Jardim Roberto e Rochdale.

Entre as ações realizadas pelo candidato, estão ainda o pedágio em semáforo nas avenidas Hildebrando de Lima, José Azevedo Minhoto, Analice Sakatauskas, Antônio C. Costa, Pedro Pinho e João de Andrade, e a participação em carreatas no Jardim Aliança, na Vila dos Remédios, na Vila Menck e no Jardim Bela Vista.

