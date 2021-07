Filhos “rejeitados” por Cid Moreira pedem prisão da madrasta por maus tratos ao jornalista

A polêmica envolvendo Cid Moreira e os filhos , Rodrigo Radenzev Moreira, 52, e Roger Felipe, 45, ganhou um novo episódio. Depois de acusarem o pai de abandono afetivo, eles entraram na Justiça contra a mulher dele, Fátima Sampaio. Eles pedem também a prisão preventiva da madrasta por considerar que ela se apropriou dos bens de Cid Moreira.

Fátima é acusada de “depenar” o marido ao se apropriar de imóveis, salários, ganhos e direitos autorais dele, que tem 93 anos. “[Fátima] fez de tudo para separar o idoso dos filhos, dos advogados que sempre o acompanharam, dos amigos e dos parentes. E, aproveitando-se da sequência de demência que começou a se instalar, a passar tudo que o Cid tinha para ela”, diz a defesa dos filhos de Cid no processo ao qual o site “Notícias da TV” teve acesso.

O caso veio à tona após Roger, que é filho adotivo do jornalista, vir a público dizer que foi “deserdado” pelo pai. “Tudo foi retirado. Vamos dizer assim, tudo me foi retirado. Até o apartamento onde eu morava que foi me dado, foi retirado, o estúdio que ele fez para mim que era uma coisa paro meu futuro para eu ter um rendimento, para que eu não passasse trabalho na vida”, lamentou o cabeleireiro.

As declarações de Roger foram rebatidas por Fátima: “Ele foi adotado adulto, não foi abandonado bebê pelo Cid. Tinha pai e mãe, ele deixou pai e mãe para ser adotado pelo Cid e pela tia já adulto”, disparou a mulher do jornalista sobre o rapaz, que pede na Justiça para ser o curador do pai adotivo.

Rodrigo Radenzev Simões Moreira, filho biológico de Cid Moreira, por sua vez, decidiu aparecer logo após o desabafo público do irmão, que nunca chegou a conhecer até o caso ganhar repercussão. Após se conhecerem, decidiram se unir para acionar a Justiça.

Roger e Rodrigo acusam a madrasta de traição e maus-tratos ao pai. “Tem-se notícias que a mesma agride o idoso, deixa sem medicação, comida vencida ou estragada por 15 dias em pleno cárcere privado, e o pior, sem sua presença. Ela some, para fazer compras e se enturmar com amigos”, revela outro trecho do documento.

“O querido pai, a conheceu quando a mesma não tinha eira nem beira, morava numa quitinete insalubre, que nem asseio tinha. Tecnicamente passava fome. Assim que encarnou no idoso, sua vida mudou, virou rica e famosa”, acusa ainda a defesa.

Os filhos dizem que Fátima teria traído Cid Moreira mais de uma vez e que as supostas traições teriam ocorrido com professor de inglês, personal trainer, cabeleireiros e até amigos.

