Gusttavo Lima anuncia fim das lives após ser denunciado por bebedeira: “Não farei para ser censurado”

Após o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abrir uma representação ética contra ações publicitárias de bebida alcoólica feitas por Gusttavo Lima, o cantor sertanejo disse, na noite desta quarta-feira (15), em sua conta no Twitter, que não fará novas lives.

“O grande segredo da live é ‘tirar o lençol do fantasma’. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. O bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria e alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei live pra ser censurado”, escreveu o cantor.

Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma Live engessada e politicamente correta não tem graça. o bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei Live pra ser censurado. — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) April 16, 2020

O processo que responsabiliza Gusttavo Lima e a Ambev, foi aberto após o Conar receber denúncias referentes à ingestão de bebida alcoólica nas lives. O órgão fiscalizador chegou a considerar que houve um “potencial estímulo ao consumo irresponsável de bebida alcoólica” por parte do cantor.

Ainda no Twitter, Gusttavo Lima defendeu a iniciativa dos artistas para levar entretenimento e prestar serviço social às famílias e instituições carentes durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). “Além de shows ao vivo, estamos arrecadando e fazendo doações para entidades e pessoas carentes que neste momento passam por extrema necessidade… Estamos dividindo as nossas intimidades, mostrando ao público como é nossa vida fora dos palcos, compartilhando momentos únicos”.

Além de shows ao vivo, estamos arrecadando e fazendo doações para entidades e pessoas carentes que neste momento passam por extrema necessidade… Estamos dividindo as nossas intimidades, mostrando ao público como é nossa vida fora dos palcos, compartilhando momentos únicos!!! — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) April 15, 2020

O cantor sertanejo aproveitou para mandar um recado a todos que denunciaram suas lives ao Conar. “Àqueles que só criticam e não ajudam em NADA, vai um conselho: não precisam ajudar, mas não atrapalhem quem está procurando ajudar nossos irmãos necessitados”.

Àqueles que só criticam e não ajudam em NADA, vai um conselho: não precisam ajudar, mas não atrapalhem quem está procurando ajudar nossos irmãos necessitado. — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) April 15, 2020

