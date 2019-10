Homem esfaqueia a companheira em Itapevi

Um homem esfaqueou a companheira na manhã desta sexta-feira (4) na Vila Santa Rita, em Itapevi.

Vizinhos ouviram gritos e, no local, encontraram a vítima Célia Sena, no chão, com ferimentos na perna e abdome. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados e a mulher foi resgatada e encaminhada a um hospital, onde permanece internada, segundo informações do jornal “Expresso Regional”.

O agressor, identificado como Wilson Nascimento, está foragido. O caso é investigado pela Delegacia de Itapevi.

Publicidade

…

Leia também: