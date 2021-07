Ilha Record: confira detalhes da mansão e participantes do reality que já causou até separação antes de começar

A Record TV se prepara para a estreia de seu reality show inédito, Ilha Record, na segunda-feira (26). Com isso, a produção do programa, que já está rendendo o que falar, começou a soltar spoilers. Entre eles, alguns detalhes da mansão onde os participantes são confinados em busca do prêmio de R$ 500 mil.

As 13 celebridades ficarão reunidos na Vila, espaço divido em área de convivência com cozinha, ambiente para refeições e sala de estar; dormitórios e o espaço para eventos, onde acontecem as festas e as atividades diárias. Entre os ambientes, estão também o campo de provas, que recebeu o nome de Arena, e o deck da mansão.

Os participantes contarão ainda com o “Exílio”, uma espécie de caverna onde serão confinados todos os participantes que deixarem a Vila. Mesmo fora da competição, os exilados na caverna poderão interferir no jogo.

Conheça os participantes

Já o elenco do Ilha Record, que será comandado por Sabrina Sato, tem nomes de personalidades que já participaram de outros reality shows, como Valesca Popozuda, Dinei, Nadja Pessoa, Any Borges, Laura Keller, Lucas Selfie, Antonela Avellaneda e o morador de Alphaville Pyong Lee.

A participação do hipnólogo no reality levou ao fim de seu casamento antes mesmo de o programa começar. A separação foi anunciada pela mulher dele, Sammy, na madrugada desta terça (20), após serem divulgadas imagens dele deitado na cama com uma participante, que seria a argentina Antonella.

Também estão no reality MC Negão da BL, Nanah Damasceno, Thomaz Costa, Mirella Gêmea Lacração e Claudinho Matos.

Cantora Nanah, 34 anos, SP

Ilha Record estreia na segunda-feira (26), às 22h45, na RecordTV.