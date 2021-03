Kaká presenteia Simone com bolsa de mais de R$ 20 mil: “o dinheiro do leite dos meninos”

Ao completar oito anos de casamento, a cantora Simone, da dupla com Simaria, foi surpreendida pelo marido, o empresário Kaká Diniz, com um presente luxuoso avaliado em mais de R$ 20 mil.

publicidade

Kaká decidiu presentar a esposa com uma bolsa da grife Chanel. Simone foi pega de surpresa durante passeio ao shopping, nos Estados Unidos, onde a coleguinha tem passado uma temporada ao lado do marido, do primogênito Henry e da recém nascida Zaya.

Apesar de não dar detalhes sobre o modelo do acessório, modelos semelhantes podem ser encontrados por preços que variam entre R$ 23 mil e R$ 32 mil. “Onde você estava? Aiii meu marido, ai que medo! Sacanagem, comprei pra ele um presente tão…”, disse ela até encontrar e ler um trecho do cartão que veio junto com a bolsa: “Não é sobre o valor do presente, mas sim do seu valor para mim. Aprendi que se for para dar o melhor, que dê para quem mais amamos”, dizia o bilhete.

publicidade

Apaixonada pelo presente luxuoso, a cantora ficou ainda mais impressionada quando abriu a bolsa. “Tô bege. Meu filho, você deixou o dinheiro do leite dos meninos tudinho! Meu Deus do céu que negócio rico”. Sem esconder a verdade, o empresário respondeu a mulher logo em seguida: “Deixei”, brincou.

Rodrigo Branco, um amigo do casal que presenciou a surpresa disse que Kaká demorou oito anos para juntar o dinheiro e conseguir comprar a bolsa luxuosa. “Oito anos de casado! De vez em quando Kaká…”, disse ele. Kaká o interrompeu e afirmou brincando: “De vez em quando nada, todo ano”.

publicidade

Simone e a família estão nos Estados Unidos desde o final do ano passado. Eles viajaram para resolver a situação de uma casa que compraram em Orlando e decidiram ter a Zaya, que nasceu em 22 de fevereiro, por lá mesmo. A família pretende retornar para a mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, ainda neste mês.