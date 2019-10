Ladrão é morto em tentativa de assalto no Parque dos Príncipes

Um criminoso foi morto em uma tentativa de assalto a um agente da Polícia Federal à paisana no Parque dos Príncipes, divisa entre São Paulo e Osasco. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (18) e foi registrado por câmeras de segurança.

O vídeo mostra dois bandidos fechando o veículo com uma moto. O garupa desce, se aproxima do carro do agente da PF e, apontando uma arma, anuncia o assalto. A vítima reage e atira no criminoso que se aproximava do carro. O comparsa foge de moto.

O ladrão baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro do criminoso que fugiu, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou a Polícia Militar 190.

