Luta pela sobrevivência na Tela Quente desta segunda (16/09) com “Treze Dias Longe do Sol”

A Tela Quente desta segunda-feira (16/09) tem como atração o drama nacional “Treze Dias Longe do Sol”, com Carolina Dieckmann e Selton Mello, entre outros destaques do cinema e TV do Brasil.

O filme, uma reedição da série de sucesso da Globo, vai ao ar às 22h23, após mais um capítulo da novela “A Dona do Pedaço”.

Tela Quente de segunda-feira (16/09), às 22h23 | “Treze Dias Longe do Sol”

Sinopse: A relação turbulenta entre Saulo e Marion promete viver momentos extremos. O desabamento de um centro médico impacta a vida das vítimas e da empresa responsável pela obra. Entre as pessoas soterradas, estão Saulo e Marion.

MAIS INFORMAÇÕES:

Título Original: Treze Dias Longe do Sol

Elenco: Fabrício Boliveira, Débora Bloch, Carolina Dieckmann, Selton Mello, Enrique Díaz

Direção: Elena Soárez, Luciano Moura

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Drama

