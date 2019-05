“Música no Brasil virou pornográfica ou de corno”, dispara Deborah Blando

A cantora Deborah Blando está frustrada com a pouca repercussão de seus últimos trabalhos no Brasil e fez um desabafo no Instagram para anunciar que vai se dedicar a projetos fora do país. “Trabalhar no Brasil se tornou inviável pra quem tem realmente talento”, declarou.

“Infelizmente aqui quem não é artista é famoso. E quem não canta faz sucesso. Quem mostra o corpo de forma grotesca e vulgar faz mais sucesso ainda”, criticou Deborah Blando.

“Música no Brasil virou ou música pornográfica ou música de corno, com letras machistas e grotescas. Sem poesia. Sem arte”, completou.

A cantora de 50 anos ganhou destaque no país nos anos 1990, com canções como “Boy”, “Innocence”, “Somente o Sol” e “Unicamente”, que estiveram na trilha sonora de novelas da Globo.

Leia o desabafo de Deborah Blando:

“Meus amores,

Hoje é um dia e um show muito especial.

Pois é o último show da One truth tour e minha estada no Brasil.

Estou muito feliz de me retirar dos palcos com um time de profissionais de tirar o chapéu.

Infelizmente não são os artistas e produtores que estão comigo que fazem com que meu trabalho aconteça num nível de mídia que eu deveria estar como profissional. Compositora e cantora que deixa agora um legado para a posteridade. Tenho orgulho de ter trabalhado com os melhores do mundo musical tanto no mundo todo – em especial os EUA- como aqui no Brasil e o resto do mundo.

Nunca diminuí minha qualidade musical por conta do que está na moda e nem me “prostituí” e não vou me vender fazendo o tipo de música que está vendendo no mercado nesse país.

Infelizmente aqui quem não é artista é famoso. E quem não canta faz sucesso. Quem mostra o corpo de forma grotesca e vulgar faz mais sucesso ainda. Música no Brasil virou ou música/ pornográfica ou música de corno com letras machistas e grotescas. Sem poesia. Sem arte. O que matou a arte no Brasil eu me pergunto?!

Infelizmente tem publico pra isso. O espaço para música de qualidade e de nível se tornou escasso a tal ponto que trabalhar no Brasil se tornou inviável pra quem tem realmente talento. Obviamente ainda existem ” artistas” que sobreviveram e ainda estão no mercado. Mas não chega a dar uma mão cheia se for contar.

Portanto hoje me despeço de cabeça erguida pois eu sei no meu coração que fiz tudo que pude pra voltar a cantar nesse país.

Mas estou com 50 anos. E quero viver o resto da minha vida em paz. E fazendo outra coisa, outro tipo de arte e música em outro país na Europa.

Hoje vamos vibrar, nos emocionar, cantar.

E eu dei tudo de mim pra música e para meus fãs. Agora, preciso seguir em frente buscando outros horizontes e crescer como ser humano que sou.

Amo vocês e agradeço do fundo da alma por todo carinho e amor que fizeram eu chegar ate aqui!

Isso não quer dizer que eu ainda não volte um dia pra fazer algo especial. Um show ou outro. Mas minha decisão está tomada e espero que vocês que me amam entendam.

Amo vocês e estarão sempre comigo nas minhas orações e meu ❤

Let’s rock 1 more time tonite!”