PSD oficializa pré-candidatura de Ribamar Silva a deputado federal durante convenção em Osasco

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, Ribamar Silva, fez o registro oficial de sua pré-candidatura para deputado federal durante convenção de seu partido, o PSD, realizada na tarde da última sexta-feira (22).

Na ocasião, o PSD oficializou apoio a chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo e Felício Ramuth (PSD) como o candidato a vice. O ato contou com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, além do presidente municipal do partido, Lau Alencar, e de lideranças políticas da região.

Kassab afirmou que Ribamar Silva é uma das grandes apostas do PSD nas eleições. “Estamos confiantes e sabemos do potencial de Ribamar. Ele é um dos candidatos com chances reais de ser eleito entre os mais votados do partido para deputado federal”, afirmou o presidente da legenda.

Eleito o vereador mais votado da região oeste da Grande São Paulo, Ribamar acumula experiencias no legislativo. Ele ajudou a pautar e aprovar projetos que contribuíram no crescimento de Osasco. “Oficializamos legalmente a candidatura, mas estamos há muito tempo trabalhando para que a população saiba a importância de eleger quem entende as necessidades de Osasco e nossa região”, declarou Ribamar Silva

Lau Alencar, que também faz parte da executiva nacional do PSD, é um dos entusiastas da eleição de Ribamar Silva e acredita na vitória nas urnas. “Além de experiente, Ribamar é um líder nato, ele é um articulador estratégico, mas além de tudo, tem um coração movido para servir a população. Ele fará uma grande diferença em Brasília, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento de Osasco e região”, afirmou.