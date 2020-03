“Raspar faz parte…”: Cotia terá campeonato de carros rebaixados

“Rebaixar é arte, raspar faz parte”, dizem os apaixonados por carros rebaixados, que têm encontro marcado em Cotia no dia 22 de março, domingo, no 1º Cotia Car Fest.

Será um campeonato de rebaixados, que acontecerá das 9h às 17h, no recinto em frente ao Paço Municipal, na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1401, Jardim Nomura.

A entrada é gratuita, mas pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível que será doado para o Fundo Social.



O 1º Cotia Car Fest é organizado pela Secretaria da Juventude com o apoio da MTM Brasil e veda a apresentação de som automotivo. “Quem tem o seu rebaixado e quer participar do evento não pode perder esta oportunidade. E para aqueles que gostam de apreciar estas máquinas, o evento promete ser uma bela exposição a céu livre”, disse Fernando Jão, secretário da Juventude.

Os melhores carros rebaixados receberão premiação, que ainda não foi divulgada pela organização do evento.

O 1º Cotia Car Fest conta com o apoio da West Zone, MTM Brasil, Bezerra Car, Nova Sete, AG27, Churrasquinho do Tatão, MP Auto, Marketingcom, MGK Vistoria Veicular, Carne.CO, Balada Car, WMA Centro Automotivo, Del Rey, MCS Sat e Zero Car.

Mais informações pelo telefone (11) 4243-2207 ou email juventude@cotia.sp.gov.br.

