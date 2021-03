Reginaldo Faria diz que não foi cortado pela Globo e já se vacinou: “não sou negacionista”

O ator Reginaldo Faria, de 83 anos, negou boatos de que teria sido cortado do elenco de “Um Lugar ao Sol”, a próxima novela das nove da TV Globo, por ter se recusado tomar a vacina contra a covid-19.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista afirmou que já tomou as duas doses do imunizante e finalizou dizendo que não é “um negacionista”. “Gente, que confusão é essa? Eu já fui vacinado, já tomei as duas [doses da] vacina”, declarou.

Quanto à sua participação na nova novela global, o ator disse que a emissora decidiu antecipar a estreia e quis poupá-lo devido ao avanço da pandemia. “Eu, com a idade que tenho, talvez não conseguisse e, por uma questão de saúde, a Globo achou necessário que eu saísse do personagem e nós concordamos”, explicou o artista.

À revista Quem, Reginaldo Faria disse que será substituído pelo ator Zé de Abreu, mas que entrará no final da novela, em outro personagem. “Vou fazer par com Marieta Severo, quer coisa melhor? Estou me sentindo muito feliz, porque estava numa monotonia desgraçada e agora tenho que responder vocês todos, com muito carinho e respeito, porque eu não sou um negacionista”, brincou o artista, exibindo sua carteira de vacinação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reginaldo Figueira De Faria (@reginaldo_faria_oficial)

