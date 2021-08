Ribamar pede Secretaria do Bem-estar animal em Osasco

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD) solicitou à Prefeitura a criação da Secretaria de Fauna e Bem-estar animal. O pedido foi apresentado na segunda-feira (16), por meio de uma indicação.

Ribamar afirma que a cidade tem se destacado nas causas de proteção e defesa dos animais, com equipamentos que garantem o atendimento a todos. “Osasco tem o maior hospital veterinário público do Brasil. Somos referência e nossa cidade merece uma pasta própria para cuidar da causa animal, sem depender de outras secretarias para atender as necessidades que envolvem o assunto”, justifica.

Atualmente, o município conta com o Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Osasco. “Uma secretaria própria vai facilitar parcerias com instituições que cuidam dos animais”, conclui o vereador.

