Sabesp abre concurso com salários de até R$ 7,9 mil

A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, abriu concurso para 661 vagas em todos os níveis de ensino. Os salários variam de R$ 1.855 a R$ 7.964,50. O edital foi publicado nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial.

Publicidade

As vagas são referentes a 16 cargos diferentes para profissionais que deverão atuar principalmento em São Paulo, Capital, além de Litoral, Interior e Grande São Paulo. Os municípios da região Oeste, como Osasco, Carapicuíba ou Barueri, atendidos pela Companhia, não foram contemplados neste concurso.

As inscrições começam no dia 1º de março, exclusivamente pela internet e não é necessário ter experiência anterior na função. Os interessados podem conferir o edital no site da Fundação Carlos Chagas, responsável pelo concurso.

O maior número de vagas, 256, é para o cargo de agente de saneamento ambiental, destinado a quem tem o ensino fundamental completo. O profissional será responsável pela operação, conservação e manutenção de sistemas de produção, controle de qualidade, abastecimento de água, coleta e disposição final de esgotos, podendo realizar trabalhos internos em laboratórios ou externos, como instalação e manutenção de redes de água e esgotos e desobstruções.

Exigindo formação técnica, há 135 vagas para técnico em sistemas de saneamento, para formados em química, mecânica, edificações, eletrônica, saneamento e outras áreas. Além disso, há também vagas para engenheiros, médicos do trabalho, advogados e técnicos em gestão.

As inscrições vão até 26 de março. As taxas de inscrição vão de R$ 50 a R$ 75, dependendo do tipo de cargo, e as provas acontecerão no dia 06 de maio. Os aprovados serão contratados em regime de CLT, com benefícios como participação nos lucros, plano de saúde (estendido aos dependentes sem acréscimo), cesta básica, vale-refeição, previdência suplementar e gratificação de férias.