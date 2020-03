Sessão da Tarde de hoje (05/03) exibe “Um Presente Para Helen” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (05/03) vai exibir o filme “Um Presente Para Helen” na tela da TV Globo. O drama americano vai ao ar às 15h11, logo após “Se Joga”.

Sessão da Tarde de hoje (05/03) – “Um Presente Para Helen”

Sinopse: Helen Harris é uma mulher solteira, com uma carreira de sucesso no mundo da moda e um estilo de vida de gastos excessivos em Nova York. Sua irmã e cunhado morrem em um acidente de carro, e ela descobre que foi nomeada guardiã de seus três sobrinhos. Agora, Helen terá que decidir entre manter o mesmo padrão de vida de antes, ou assumir as novas responsabilidades atribuídas ao seu novo papel na família.

Mais informações:

Título original: Raising Helen

Elenco: Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Hayden Panettiere, Abigail Breslin, Helen Mirren

Direção: Garry Marshall

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama romântico

