Sessão da Tarde de hoje (16/04) exibe “O Bicho Vai Pegar 4” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (16/04) vai exibir o filme “O Bicho Vai Pegar 4” na tela da TV Globo. A animação vai ao ar às 14h56, logo após “Jornal Hoje”, apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (16/04) – “O Bicho Vai Pegar 4”

Sinopse: Após ouvir Elliot contando sobre a lenda de um lobisomen que vive na floresta nacional de Timberline, Boog fica assustado com a história e decide não ir a viagem de acampamento anual que fazem no verão até ter certeza de que o lobisomen não existe. Determinado a ajudar Boog, Elliot se junta com os outros amigos da floresta para desvendar o mistério.

Publicidade

Mais informações:

Título original: Open Season – Scared Silly

Direção: David Feiss

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

…

Leia também: