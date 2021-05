Supercine hoje (08/05): Bem-Vindo Aos 40 é atração na Globo

Supercine hoje (08/05) tem como atração o filme Bem-Vindo Aos 40, na Globo. O longa será exibido por volta das 1h30 deste sábado para domingo, logo após o Altas Horas.

Supercine hoje (08/05) | Bem-Vindo Aos 40

Sinopse: Um olhar na vida de Debbie e Pete anos após o ocorrido em ‘Ligeiramente Grávidos’. Ambos com 40 anos, eles resolvem dar um jeito na vida e fugir da rotina através de dietas, exercícios e um contato mais próximo com as filhas Sadie e Charlotte.

O filme Bem-Vindo Aos 40 também está disponível na Netflix.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: This Is 40

Elenco: Megan Fox; John Lithgow; Leslie Mann; Paul Rudd

Dubladores: Pete: Alexande Moreno / Debbie: Sylvia Salusti / Oliver: Jorge Vasconcellos / Desi: Marisa Leal / Sadie: Amanda Ribeiro Gorodicht / Charlotte: Luiza Back

Direção Judd Apatow

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia