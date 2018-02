Uninter lança graduação inédita no país de Detetive Particular

O Centro Universitário Internacional Uninter lançou, para todo o país, o curso de tecnólogo em Investigação Profissional, com habilitação para Detetive Particular. O curso possui duração de dois anos, na modalidade à distância (EAD). A profissão foi reconhecida pelo Governo Federal em abril de 2017, por meio da Lei 13.432/2017.

Publicidade

O profissional poderá atuar em situações como localização de pessoas desaparecidas, investigação de crime, roubos cibernéticos, violações de direitos e contraespionagem, desde que contratado pelo interessado. Poderá também trabalhar em empresas de segurança e participar de concursos públicos que exijam formação nas áreas dos diversos órgãos da Policia Militar, Civil e Federal.

A estrutura curricular é dividida nas áreas de: Investigação e Inteligência, Polícia Científica: Prova e Local do Crime, Segurança e Proteção, Criminologia e Tecnologia Aplicada à Investigação.

Após a regulamentação, o detetive particular pode acompanhar investigações policiais, desde que o acompanhamento seja autorizado pelo contratante e também tenha o aval do delegado de polícia. “Para isso, é necessário um profissional que tenha habilidades para planejar, estruturar, analisar e sintetizar as informações colhidas e sistematizá-las em relatório”, explica Jorge Bernardi, vice-reitor da Uninter e idealizador do curso.

A graduação aproximará o estudante de novos métodos, técnicas e recursos tecnológicos. “Além dos livros, fornecemos gratuitamente um kit de investigação profissional, com instrumentos como aparelhos de gravação de vídeo e áudio, entre outros”, detalha Bernardi.

Vestibular e matrículas

As inscrições para o vestibular já estão abertas e vão até o dia 24 de fevereiro. As primeiras aulas começam no dia 26 de fevereiro, mas a cada dois meses serão abertas novas turmas.