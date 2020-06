Usuários do WhatsApp poderão pagar e transferir dinheiro pelo aplicativo

O WhatsApp anunciou, nesta segunda-feira (15), que liberou o serviço de pagamentos e envio de dinheiro dentro da plataforma para usuários do aplicativo no Brasil. O serviço será liberado gradualmente a partir desta segunda.

A função “Pagamento” será exibida na aba de envio de documentos, localização, contatos, entre outros. Para fazer alguma transação, o usuário deverá colocar uma espécie de PIN de segurança com seis dígitos. Caso o dispositivo tenha leitor de impressão digital também poderá ser utilizado para autenticar as transações.

“Com o recurso de pagamentos no WhatsApp, além de ver os produtos no catálogo, os clientes também poderão fazer o pagamento do produto escolhido sem sair do WhatsApp. Ao simplificar o processo de pagamento, esperamos ajudar a trazer mais empresas para a economia digital e gerar mais oportunidades de crescimento”, diz a empresa.

A novidade, que foi testada na Índia, já está disponível também para usuários que utilizam o WhatsApp Business. Inicialmente, serão aceitos cartões de débito e crédito de bandeiras Visa e Mastercard do Bando do Brasil, Nubank e Sicredi.

De acordo com a empresa, o recurso é oferecido pelo Facebook Pay e futuramente, os usuários poderão utilizar os mesmos dados de pagamentos em toda a rede de aplicativos do Facebook.

Primeiros passos para utilizar a função “Pagamento” no WhatsApp

Para realizar o primeiro pagamento ou transferência por meio do WhatsApp, o usuário deverá incluir nome, CPF e dados de seu cartão. Os dados do cartão serão verificados via SMS, aplicativo do banco instalado no celular ou por e-mail.

O WhatsApp explica que há um limite de 20 transações por dia. Além de serem realizadas somente em real e dentro do Brasil, o valor máximo permitido por transação é de R$ 1 mil e R$ 5 mil por mês.

As contas comerciais que desejarem utilizar o serviço devem ter uma conta Cielo para receber e solicitar pagamentos sem limites. Segundo a empresa, todos os pagamentos realizados na plataforma serão processados pela Cielo.

Para contas Business, há uma taxa fixa de 3,99% por transação. “Pessoas físicas poderão enviar dinheiro e fazer compras no WhatsApp sem taxas. As empresas pagarão uma taxa de processamento para receber pagamentos de clientes, uma prática comum para comerciantes que aceitam pagamentos com cartão de crédito”, explica a empresa.