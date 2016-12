Depois de ter prisão preventiva decretada na Operação Caça Fantasmas, do Ministério Público estadual, nesta terça-feira, 6, o futuro do prefeito eleito em Osasco Rogério Lins (PTN) é uma incógnita.

Segundo o advogado especialista em direito eleitoral Edu Éder Carvalho, caso Lins esteja preso e não possa comparecer na cerimônia de posse da prefeitura, no dia 1º de janeiro, ele terá 10 dias tomar posse.

“Caso ele esteja preso e não consiga suspender a prisão, ele pode apresentar uma justificativa à Justiça [Eleitoral] para que seja autorizado a sair da cadeia e tomar posse do cargo”, explicou.

Tomando posse, Rogério Lins ficaria licenciado do cargo e a vice-prefeita eleita Ana Maria Rossi (PR), esposa do ex-prefeito de Osasco Francisco Rossi, assumiria o cargo.

Caso o prefeito eleito não obtenha autorização para tomar posse dentro do prazo, o cargo fica vago e Ana Rossi se tornaria prefeita de Osasco e Rogério Lins perderia o cargo.

Eleição pode ser anulada?

Muito tem se falado na cidade sobre a possibilidade de alunar a eleição municipal desse ano. De acordo com Edu Éder, existe a possibilidade de ser apresentada uma ação pedindo a anulação da eleição municipal de 2016 por parte do Ministério Público ou de algum partido, por exemplo.

“Porém, o fato da denúncia deveria envolver a eleição em si. Não vejo nenhuma ligação com a operação do MP”, afirma.