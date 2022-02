Aos 20 anos, Jade Picon aprende a varrer o chão no BBB 22 e vira piada

A influenciadora digital Jade Picon recebeu, na manhã desta terça-feira (1°), uma aula de Arthur Aguiar sobre como varrer o chão, no BBB 22. O episódio gerou uma série de comentários e memes na web.

Arthur Aguiar se ofereceu para ajudar Jade após perceber que ela estava com dificuldades para fazer a tarefa. “Cara, você tá varrendo assim [com a vassoura em pé]. Anatomicamente, é impossível. Você tem que varrer com ela [a vassoura] para fora. E vai juntando a sujeira, nunca em uma ‘varrida’ só”. Você quer aprender a varrer?”, questionou o brother.

“Quero”, respondeu Jade Picon, que não pensou duas vezes, aceitou as instruções e comemorou: “Estou aprendendo tanta coisa aqui”, completou.

O Arthur Aguiar estava ensinando como varrer a casa para a Jade Picon. #BBB22 pic.twitter.com/sKvhAJySrj — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 1, 2022

Os participantes que presenciaram o episódio caíram na risada e brincaram com a influenciadora digital. Fora do BBB 22, os internautas, que costumam fazer meme sobre o “status de milionária” de Jade Picon, também não deixaram a situação passar batida.

“Confesso que fico meio chocada quando alguém fala ou mostra que não sabe usar uma vassoura”, disse um internauta. “Gente, eu queria ser rica a ponto de não saber varrer uma casa igual a Jade”, brincou outro.

Gente eu queria ser rica a ponto de não saber varrer uma casa igual a jade kkk — . (@joaanamarin) February 1, 2022

Recentemente, Jade Picon revelou que não pretende ficar com o prêmio de R$ 1,5 milhão, caso ganhe o reality show. A informação surpreendeu outros participantes, que brincaram com a influenciadora.