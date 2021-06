Apóstolo Valdemiro Santiago perde irmão para a covid-19

O bispo Vanderley Santiago de Oliveira, que é irmão do líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago, morreu nesta segunda-feira (28) aos 53 anos, por complicações da covid-19.

Vanderley estava pregando em uma igreja quando sentiu falta de ar e precisou ser levado ao Centro de Atendimento de Triagem de Síndrome Gripal, em São Carlos, no interior de São Paulo, mais conhecido como “covidário” por atender somente pacientes infectados com o vírus.

Devido à piora em seu quadro de saúde, ele foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Felícia e aguardava transferência para um leito de UTI, quando teve uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu. A prefeitura do município informou que Vanderley havia tomado a primeira dose da vacina contra a doença no dia 16 de junho. Ele deixa a mulher e uma filha.

Sementes “milagrosas” de feijão contra a covid-19

O apóstolo Valdemiro perdeu o irmão para a doença enquanto é alvo de ação ajuizada pelo Ministério Público por divulgar vídeos nos quais sugere aos fiéis sementes de feijão que trariam suposta cura da covid-19. Nos vídeos, o líder da Igreja Mundial pede até R$ 1 mil em troca das sementes “milagrosas”.

Valdermiro também é alvo de outra ação na Justiça por inadimplência. No processo, o proprietário do imóvel onde fica um dos templos, em Carapicuíba, cobra R$ 241 mil por aluguéis não pagos. Além disso, a Igreja Mundial do Poder de Deus tem enfrentado dificuldades financeiras e conflitos familiares.

