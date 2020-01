Funarte proíbe participação de bandas de rock em edital

Da Revista Fórum

Bandas de rock foram proibidas em edital da Funarte, divulgado nesta quarta-feira (22). O edital, para distribuição de instrumentos de sopro, é referente ao Prêmio de Apoio a Bandas de Música 2020. Nenhum outro gênero musical foi vetado explicitamente.

O presidente da Funarte, nomeado em fevereiro, é o maestro Dante Mantovani (foto), que também é youtuber. Em seu canal ele faz comentários sobre música erudita e teorias da conspiração. Em um deles, por exemplo, disse que o rock leva às drogas e, como última consequência, ao satanismo.

“O rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto por sua vez alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. O próprio John Lennon disse que fez um pacto com o diabo”, disse o novo presidente da Funarte, que é doutor em música pela Universidade de Londrina.

Em outro vídeo, o seguidor de Olavo de Carvalho compartilha teorias de que os Beatles “colocaram em prática as ideias da Escola de Frankfurt”, que segundo ele, queriam destruir a cultura ocidental. “Eles precisavam destruir as famílias americanas porque elas eram a sustentação do capitalismo”, diz.

Outra vítima de suas análises é o cantor Elvis Presley, que, segundo ele, também faz parte de um experimento soviético para “destruir a juventude”.

“Nos anos 50, apareceu um tal de Elvis Presley, que fazia todo mundo cantar, sacolejar, balançar o quadril, né. Todo mundo ama esses caras. Começam a ser introduzidos certos comportamentos… o Elvis Presley morreu de overdose, né”, fala.

