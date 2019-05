Gabriel Diniz: “Um dos maiores artistas em ascensão no Brasil”, diz presidente de gravadora

A Universal Music, gravadora com a qual Gabriel Diniz mantinha contrato, emitiu uma nota de pesar pela morte do cantor sertanejo. “Um dos maiores artistas em ascensão no Brasil, talentoso demais, um ser de muita luz, uma das pessoas mais alegres que conheci em toda a minha vida”, afirmou o presidente da empresa, Paulo Lima.

“A família Universal Music chora por sua partida. Descanse em paz meu amigo. Que as suas músicas fiquem eternizadas e nos ajudem a amenizar essa nossa dor. Muita força e conforto para todos os familiares e amigos”, completou o presidente da Universal Music.

Gabriel Diniz, que chegou ao estrelado com o hit ‘Jenifer’, morreu aos 28 anos, em um acidente de avião no Sergipe no início da tarde desta segunda-feira (27). Ele viajava para se encontrar com a namorada, Karoline Calheiros, que completa aniversário de 25 anos hoje.

Após a morte dele, Karoline retirou seu perfil no Instagram do ar e diversos famosos manifestaram pesar.

Conhecido pelo seu inigualável carisma e alegria nos palcos e fora deles, Gabriel Diniz também arrebatou uma legião de fãs pelo Brasil. No início deste ano, o cantor lançou o seu maior sucesso, ‘Jenifer’, que conquistou de vez o país.

Consternada com essa triste notícia, a Universal Music Brasil se solidariza com a família e amigos do cantor, que completaria 29 anos no dia 18 de outubro de 2019, além dos demais tripulantes da aeronave”.