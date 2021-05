Juliette é a nova embaixadora da Avon

Após três meses confinada no Big Brother Brasil 21 usando e aprovando os produtos Avon, patrocinadora do programa, a advogada e maquiadora Juliette Freire, vencedora da edição, é o novo rosto da marca.

publicidade

Juliette participará de diversas campanhas, já que em seu período na casa mais vigiada do Brasil e com sua experiência de maquiadora pôde mergulhar no universo Avon de maquiagem.

“Estávamos muito ansiosos para dar a notícia de que Juliette Freire é nossa nova embaixadora, além de seu talento nato de comunicação e maquiagem, a paraibana carrega muitos propósitos de Avon, como o empoderamento feminino e a luta pela equidade e diversidade”, afirma Danielle Bibas, vice-presidente de Marketing da Avon.

publicidade

“Não poderíamos deixar de ser parceiros. Sem falar no show de técnicas de maquiagem que a sister deu dentro da casa. Estamos muito felizes e animados com a parceria, com certeza, construiremos um próximo momento muito promissor e de muitas novidades”, complementa Viviane Pepe, diretora de comunicação da Avon Brasil.

Mais novidades e backstage da primeira campanha com a vencedora do BBB 21 serão divulgados nas redes sociais da marca durante esta terça-feira, 18.

publicidade

AI BRASIIIIIIILLL// Após Vigor, Gil é o novo garoto-propaganda do chocolate Bis