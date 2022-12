Retrospectiva 2022 | Taste Lab, Bráz, Santi e mais restaurantes chegaram a Osasco, Barueri e região

Retrospectiva 2022 | Com poucos dias para o fim de 2022, o Visão Oeste lembra assuntos que foram destaque ao longo do ano. As cidades de Osasco, Barueri e região receberam uma série de novidades na área da gastronomia, com a chegada da Bráz Trattoria, Cão Veio, entre outras marcas.

A novidade mais recente é o restaurante Santi, do Chef Leandro Polack, que abriu as portas Alphaville, Barueri (edifício Alpha Stay, na Alameda Mamoré, 809). Confira a matéria na íntegra.

Referência em gastronomia italiana, a Bráz Trattoria chegou a Alphaville, Barueri, em outubro. O espaço charmoso é uma extensão da casa-mãe da marca, que fica na zona Sul de São Paulo. Leia a matéria na íntegra.

Em agosto, o restaurante Água Doce Sabores do Brasil abriu as portas de sua primeira unidade em Carapicuíba, no Plaza Shopping. Relembre aqui.

O coletivo gourmet também chegou à região de Alphaville neste ano. O espaço inspirado nos centros gastronômicos da Europa e Estados Unidos está localizado no Shopping Tamboré, em Barueri. Leia mais.

O Cão Veio, gastropub de Fernando Badauí e Henrique Fogaça, foi inaugurado em Alphaville, Santana de Parnaíba, em junho desse ano. Relembre.

Já em São Roque, a cantina italiana Tia Lina passou a contar com uma atração super especial para os visitantes: passeio de gôndola. Confira.