Com demissão de Fernando Diniz, Marcos Vizolli deve assumir interinamente o São Paulo, diz jornalista

Além de Fernando Diniz, Raí deve deixar o cargo de diretor de futebol do São Paulo já nesta segunda, segundo Carlos Cereto, do SporTV

A demissão do técnico Fernando Diniz do comando do São Paulo deve ser confirmada até a tarde desta segunda-feira (1º). No lugar dele, Marcos Vizolli deve assumir interinamente o comando da equipe, segundo o jornalista Carlos Cereto, do SporTV.

Vizolli faz parte da comissão técnica fixa do clube e já treinou o sub-19 do Tricolor. Como técnico interino do São Paulo ele deve ser auxiliado por Orlando Ribeiro, técnico do sub-20.

Além de Fernando Diniz, Raí deve deixar o cargo de diretor de futebol do São Paulo. Rui Costa, já contratado para o cargo e que assumiria apenas após o fim do Brasileirão, vai assumir antecipadamente a diretoria de futebol são-paulina, ainda de acordo com Cereto.

