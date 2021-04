MC Maylon diz que teve relações sexuais com Anderson Leonardo antes de suposto estupro

O MC Maylon, de 21 anos, admitiu, nesta terça-feira (13), que teve relações sexuais com Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, antes de suposto estupro que ele afirma ter sofrido. Ele disse ainda que teve um relacionamento de oito meses com o cantor.

As revelações foram feitas pelo MC ao “Extra”. “Eu era caso do Anderson do Molejo. Tive um relacionamento com ele por oito meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro, só que eu era o ativo da relação”, afirmou Maylon.

Maylon negou que teria mentido sobre o estupro ou omitido o caso com Anderson para a polícia. “Não menti em nada, porque teve estupro. Mesmo eu sendo ex do Anderson, foi estupro. Eu era o ativo da relação e virgem, porque eu só era ativo. E no estupro, ele foi ativo comigo. Lembrando que mesmo você casado, falar não, é não”.

As declarações do MC confirmam a versão que Anderson contou em seu depoimento à polícia, o qual ele afirma que teve um relacionamento com o jovem. A acusação de estupro, no entanto, foi negada pelo artista, que alegou ter tido relações “de maneira consensual”.

Anderson Leonardo disse ainda que foi surpreendido com a denúncia e a exposição do caso. “Você fica assustado, porque o cara expõe uma parada sua, que é um negócio ali, trancadinho, tranquilo. E juro que pensei que o cara tivesse gostado. Pelo visto não gostou. Explanou”, declarou o artista, em entrevista no canal de Alê Oliveira no YouTube.

Relembre o caso

Maylon afirma que o vocalista do grupo Molejo abusou dele no quarto de um motel no Rio de Janeiro, para onde havia sido levado de surpresa, no dia 11 de dezembro, sob a justificativa de que haveria uma reunião sobre seu futuro profissional, já que Anderson Leonardo era uma espécie de padrinho artístico dele.

Assim que a denúncia veio à tona, Anderson Leonardo emitiu nota negando o estupro. Dias depois, em depoimento à polícia, o vocalista do grupo Molejo, admitiu que teve relações sexuais com MC Maylon. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do Rio.

Após a polêmica, MC Maylon decidiu casar-se consigo mesmo. Vestido de noiva, Maylon disse “sim” a si mesmo com direito a buffet, bolo de casamento, um dia de noiva no salão de beleza e lua de mel. Ao “Extra”, o jovem contou que após a cerimônia, foi para um quarto de hotel celebrar e refletir sobre essa fase da vida considerada por ele como um “momento de superação”.

