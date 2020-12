Retrospectiva 2020 | Iniciativas solidárias se multiplicaram em Osasco e região durante a pandemia

Retrospectiva 2020 | O Visão Oeste tem relembrado, durante o mês de dezembro, alguns assuntos que foram destaques ao longo deste ano, marcado pela pandemia de covid-19. A população, principalmente a mais carente, sofreu diversos impactos. No entanto, em Osasco, Barueri e região, nasceram diversas iniciativas solidárias que ajudaram muitas famílias a passarem por esse período.

O Grupo de Atitude Social (GAS) de Osasco, que já realizava ações voltadas à população de rua no município há mais de um ano, passou a atender também pessoas que vivem nas ruas de Barueri, Jandira e Itapevi. Seguindo todos os cuidados contra a covid-19, os voluntários levam alimentos, cobertores e itens de higiene em ações pontuais. Leia a matéria.

Uma moradora de Alphaville, Barueri, teve a ideia de separar roupas de festas de seu closet para trocar por cestas básicas. Até o mês de maio, a iniciativa havia alcançado 450 famílias de Osasco, Barueri e Carapicuíba. “Eu sou mãe e fico imaginando o desespero e a falta de estrutura dessas famílias que não estão conseguindo alimentar os filhos. Enquanto eu viver, vou dividir o que tenho”, declarou a jornalista Meiri Borges, ao Visão Oeste. Relembre.

Já em Osasco, munícipes passaram a confeccionar e trocar máscara por alimentos. As ações paralelas realizadas em apenas um mês resultaram na arrecadação de mais de uma tonelada de alimentos e itens de higiene, que foram distribuídos para famílias carentes e instituições atingidas pela crise financeira. Tina Araújo e Filomena Cepeda são as osasquenses protagonistas desse lindo gesto de solidariedade. Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Em março, o dono de um mercadinho, no Jardim Elvira, em Osasco, viralizou nas redes sociais após anunciar a distribuição gratuita de pães às famílias carentes afetadas pela pandemia. “Pode passar aqui no mercadinho e pegar seu pão de cada dia, não irei cobrar nada”, disse o comerciante. Relembre.

Já no mês de maio, a atitude se repetiu. Desta vez, o dono de uma padaria, também em Osasco, doou pães para quem não tinha condições de comprar. A atitude foi gravada por um fornecedor, que ficou emocionado, e viralizou nas redes sociais. “Olha que coisa mais linda! Já é o terceiro cesto que eles colocam. Graças a Deus tem gente do bem fazendo o bem”, comentou o fornecedor. Leia a matéria completa.

E as pessoas do grupo de risco da covid-19 puderam contar com a ajuda de um jovem morador de Cotia, que se colocou à disposição para ir ao mercado ou sacolão comprar mantimentos. “Posso buscar os remédios na farmácia ou no posto também”, disse o jovem. “Já que não faço parte da classe de risco, não cobrarei nada por isso”, continuou. Relembre.

